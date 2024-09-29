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لبنان

في حارة صور القديمة.. 9 شهداء

Lebanon 24
29-09-2024 | 11:29
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شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على منزل في حارة صور القديمة ما ادى الى استشهاد 9 اشخاص في حصيلة نهائية، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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القديمة..

شهداء

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