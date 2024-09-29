إعلان عاجل من "أوجيرو" للمواطنين

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أعلنت "أوجيرو" عبر "إكس"، أنّه "نظرًا للأوضاع الراهنة وبهدف سلامتكم، تمّ نقل أعمال مراكز البيع وتحصيل الفواتير ضمن مدينة بيروت مؤقتًا من مراكز بئر حسن، الشياح (المريجة) وأليسار إلى مراكز رأس بيروت، رأس النبع، المزرعة و بدارو.يمكنكم أيضا اتمام عمليّاتكم إلكترونيًّا عبر موقعنا http://ogero.gov.lb و تطبيق MyOgero".