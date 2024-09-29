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لبنان

وزير الخارجية الفرنسي في بيروت

Lebanon 24
29-09-2024 | 13:01
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وصل وزير الخارجية الفرنسي الجديد جان نويل بارو مساء اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، في زيارة الى لبنان يجري خلالها محادثات مع المسؤولين اللبنانين في ما يتعلق بالوضع الراهن.
 
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واستقبله في صالون الشرف في المطار وزير الصحة فراس الأبيض والسفير الفرنسي هيرفيه ماغرو.
 
وسيلتقي بارو الاثنين البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ثم رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وبعدها قائد الجيش العماد جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي.

 
 
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