وزير الخارجية الفرنسي في بيروت

وصل وزير الخارجية الفرنسي الجديد جان نويل بارو مساء اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، في زيارة الى لبنان يجري خلالها محادثات مع المسؤولين اللبنانين في ما يتعلق بالوضع الراهن.

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