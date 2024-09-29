بعد عملية الفرار من سجن جزين.. بيان من قوى الامن

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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ان ظهر اليوم 29-9-2024 أقدم حوالي 48 سجيناً من أصل مجموع نزلاء سجن جزين البالغ عددهم 133 على إحداث عمليات شغب عمدوا خلالها الى تكسير وخلع أبواب السجن محاولين الفرار، حيث حصل تبادل إطلاق نار مع أحد العناصر بعد ان استولوا على بعض المسدسات الأميرية وفرُّوا الى جهات مجهولة.على الفور قام آمر وعناصر السجن وعناصر من مختلف قطعات قوى الأمن الداخلي تؤازرهم قوة من الجيش اللبناني وجهاز امن الدولة يساعدهم بعض أهالي المنطقة بملاحقتهم وتكثيف البحث عنهم، حيث تمكنوا من توقيف 46 سجيناً منهم واستعادة جزء من السلاح الذي كانوا قد استولوا عليه، فيما البحث جارٍ عن الفارَّين الباقيين بغية توقيفهما.التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.