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لبنان

"الصحة": 4 شهداء و5 جرحى في غارة اسرائيلية على عنقون أمس

Lebanon 24
29-09-2024 | 14:14
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة عنقون أدت إلى استشهاد أربعة أشخاص وجرح خمسة من بينهم حالة استدعت العناية المركزة".
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"الصحة":

شهداء

اسرائيلية

عنقون

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