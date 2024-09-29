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لبنان

هغاري عن اغتيال نصر الله: إسرائيل تعلمت الدرس من 7 تشرين الاول

Lebanon 24
29-09-2024 | 14:56
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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، اليوم الأحد، إن إسرائيل قد تعلمت الدرس من يوم 7 تشرين الاول، ولن تسمح لحزب الله أو حماس بالتواجد عند الحدود.

وأضاف هغاري في حديث لـ"سكاي نيوز عربية": "إسرائيل ليست الدولة نفسها التي كانت قبل 6 تشرين الاول، والعالم اليوم أكثر أمانا من دون حسن نصر الله".
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وقال: "نصر الله دفع عواقب قراره في 8 تشرين الاول لدعم حركة حماس، وعلى ألا يبقى حزب الله عند حدودنا".
 
تابع: "أسلحة حزب الله مخزنة تحت المنازل في الضاحية الجنوبية والبقاع، والحزب يستخدم المدنيين دروعا بشرية، وسندفع حزب الله إلى التراجع والتقهقر".
 
وأشار الى أن "ليس لدينا أي تطلعات في لبنان، البلد للبنانيين وهدفنا هو إعادة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم، وعلى إيران أن تتوقف عن استخدام الشعب اللبناني".
 

وختم حديثه قائلاً: "ما تفعله حماس هو أنها تستخدم السكان في غزة من أجل بقاء يحيى السنوار، ونحن نحاول إعادة حوالي 100 رهينة إسرائيلي إلى منازلهم. رسالتنا واضحة بأن من يهاجم إسرائيل سنهاجمه وسيدفع الثمن".

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