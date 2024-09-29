"الصحة": 5 شهداء و10 جرحى في غارات اسرائيلية على بنت جبيل

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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "غارات العدو الإسرائيلي على قضاء بنت جبيل اليوم أدت إلى الحصيلة التفصيلية التالية:عيتا الشعب: 3 شهداء.الصوانة: شهيدان.كفرا: 5 جرحى.بني حيان: جريح.تبنين: جريحان.شقرا: جريحان".