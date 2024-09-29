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لبنان

"الصحة": 5 شهداء و10 جرحى في غارات اسرائيلية على بنت جبيل

Lebanon 24
29-09-2024 | 16:22
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "غارات العدو الإسرائيلي على قضاء بنت جبيل اليوم أدت إلى الحصيلة التفصيلية التالية:

عيتا الشعب: 3 شهداء. 

الصوانة: شهيدان. 
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كفرا: 5 جرحى. 

بني حيان: جريح. 

تبنين: جريحان. 

شقرا: جريحان".

 
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