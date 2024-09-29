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لبنان

السعودية تؤكد وقوفها مع الشعب اللبناني: لضرورة المحافظة على سيادة لبنان وسلامته الإقليمية

Lebanon 24
29-09-2024 | 16:40
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تتابع المملكة العربية السعودية بقلق بالغ تطورات الأحداث الجارية في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وتؤكد على ضرورة المحافظة على سيادة لبنان وسلامته الإقليمية، كما تؤكد في هذا الصدد وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة تداعيات تلك الأحداث، وضرورة الحد من تبعاتها الإنسانية.
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وتدعو المملكة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه حماية الأمن والسلم الإقليمي لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب ومآسيها.
 
وانطلاقاً من موقف المملكة الداعم للأشقاء في لبنان، فقد صدرت توجيهات قيادة المملكة -حفظها الله- بتقديم مساعدات طبية وإغاثية للشعب اللبناني الشقيق لمساندته في مواجهة هذه الظروف الحرجة. 
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