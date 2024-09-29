طوارئ الصحة تنشر تحديثا بالغارات الاسرائيلية على بلدات قضاء صور: 16 شهيدا و115 جريحا

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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارات العدو الإسرائيلي اليوم على بلدات قضاء صور أدت إلى" استشهاد 16 شخصا وإصابة 115 بجروح وفق التالي:_صور وضواحيها (البرج الشمالي، العباسية، البازورية،طيردبا، صور: 15 شهيدا و 97 جريحا._قانا: شهيد و 18 جريحا.وقد أحدثت الغارات أضرارا جسيمة بمستشفى قانا الحكومي.