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لبنان

برودة ردود الفعل

Lebanon 24
29-09-2024 | 17:18
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لوحظ "برودة" ردود الفعل على جريمة إغتيال قائد حزب لله من حلفاء وأصدقاء سبق للحزب وأمينه العام أن وقفا معهم بقوة في أزماتهم وملماتهم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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