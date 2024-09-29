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لبنان

قياديان في الجبهة الشعبية شهيدان جرّاء غارة شقّة الكولا

Lebanon 24
29-09-2024 | 18:03
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استهدفت غارة اسرائيلية شقة سكنية في مبنى "شمس" قرب جسر الكولا في بيروت.  
وقد أفادت المعلومات عن سقوط عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية نضال عبد العال وعماد عودة شهداء.
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