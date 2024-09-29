قياديان في الجبهة الشعبية شهيدان جرّاء غارة شقّة الكولا

استهدفت غارة اسرائيلية شقة سكنية في مبنى "شمس" قرب جسر الكولا في بيروت.

وقد أفادت المعلومات عن سقوط عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية نضال عبد العال وعماد عودة شهداء.