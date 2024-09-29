إسرائيل توسّع عملياتها وتقصف في قلب بيروت.. غارة استهدفت شقة في الكولا

في أوّل هجوم من نوعه على قلب العاصمة بيروت، شن الطيران الإسرائيلي، فجر الاثنين، غارة جوية استهدفت شقة سكنية في منطقة الكولا، فيما أعلنت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" استشهاد ثلاثة من عناصرها في الهجوم.

وأعلنت الجبهة في بيان استشهاد كل من محمد عبد العال (أبو غازي) عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤول الدائرة العسكرية الأمنية، وعماد عودة (أبو زياد) عضو الدائرة العسكرية للجبهة وقائدها العسكري في لبنان، وعضوها عبد الرحمن عبد العال، "إثر عملية غتيال غادرة نفذتها طائرات الإحتلال الاسرائيلي في منطقة الكولا بالعاصمة اللبنانية بيروت فجر الاثنين".

بالفيديو.. المشهد من داخل الشقة المستهدفة في #الكولا



للمزيد من التفاصيل إضغط على الرابط التالي:https://t.co/L2Y6U0zOyJ#lebanon24 pic.twitter.com/HCjewqNu3z — Lebanon 24 (@Lebanon24) September 30, 2024 Advertisement

يأتي ذلك في خضم تواصل القصف الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية، إذ أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن غارات الجيش الإسرائيلي في الساعات الـ24 الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والبقاع وبعلبك – الهرمل والضاحية الجنوبية لبيروت أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد مئة وخمسة أشخاص وإصابة ثلاثمئة وتسعة وخمسين بجروح.

وأعلن الجيش الإسرائيلي قبيل فجر اليوم الاثنين أنه سيواصل مهاجمة حزب الله بقوة حتى تدميره وإضعاف قدراته وبنيته العسكرية، وكان قد أعلن مساء أمس أنه هاجم 120 هدفا للحزب في جنوب وعمق لبنان.



