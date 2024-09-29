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لبنان

التصعيد مستمر.. وإسرائيل تحشد قواتها قرب لبنان

Lebanon 24
29-09-2024 | 23:21
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قال موقع بوليتيكو الأميركي إن الولايات المتحدة تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط استعدادا لتصاعد محتمل لأعمال العنف، وذلك عقب اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في إطار العدوان الجوي الواسع المستمر على لبنان منذ أسبوع.
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وكان الجيش الأميركي أعلن أمس الأحد أنه قرر تعزيز قدرات الدعم الجوي في الشرق الأوسط ووضع بعض قواته على أهبة الاستعداد للانتشار في المنطقة، وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية إن بلاده عازمة على منع إيران وشركائها ووكلائها من استغلال الوضع أو توسيع الصراع، بحسب تعبيره.

من جهتها، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن إسرائيل تحشد قواتها بالقرب من الحدود مع لبنان لشن غزو بري محتمل.

يأتي ذلك فيما يتحدث مسؤولون إسرائيليون عن إمكانية شن عملية برية محدودة في لبنان. (الجزيرة)

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