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لبنان

للمرة الاولى... استهداف مخيم البص قرب صور بغارة اسرائيلية وسقوط إصابات

Lebanon 24
30-09-2024 | 00:12
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استهدف العدو الاسرائيلي مخيم البص قرب صور للمرة الاولى بغارة، مما أدى الى سقوط إصابات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
كما ‏استشهد رئيس اتحاد المعلمين في وكالة "الأونروا" في لبنان فتح الشريف مع عائلته جراء الغارة المعادية  التي استهدفت منزله في مخيم البص للاجئين الفلسطينيين في صور.
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وبعد يوم دامٍ، وغارات كثيفة وعنيفة على مدينة بعلبك وقرى القضاء، أسفرت عن أكثر من 50 شهيدا وعشرات الجرحى، ومنها مجزرة حي بساتين بعلبك التي حصدت ثمانية شهداء من أبناء المدينة هم: آية بيان، علي جميل الجمال، نجاح الشمالي، علي رعد، هيلانة شلحة، آية الجمال، فاطمة حيدر وابنتها زينب جعفر الجمال، بالإضافة إلى عدد من الجرحى، استأنف الطيران المعادي سلسلة غاراته العدوانية على المنطقة اعتبارا من الساعة 12:30 من بعد منتصف الليل، مستهدفا محيط مدينة بعلبك، وقرى: النبي شيت، الحمودية، ونبحا، وبلدات الجوار.

ولم يغب الطيران المعادي الحربي والمسيّر عن أجواء المنطقة.
 
 
الى ذلك، أغار الطيران الاسرائيلي المسير مستهدفا مفرق بلدتي أرزون شحور، وأشارت معلومات الى سقوط 3 شهداء وجريح.
 
واستهدف العدو مركز الهيئة الصحية الاسلامية في بلدة سحمر، وعملت سيارات الإسعاف على انتشال ونقل المصابين من مكان الاستهداف.
 
 
وأغار الطيران الحربي المعادي بعد منتصف الليل، على بلدة عبا والمنطقة الواقعة بين بلدتي زبدين وشوكين، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
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