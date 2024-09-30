الجيش الإسرائيلي يضغط.. الهجوم البري على لبنان "مسألة وقت"!





وأشار المسؤولون إلى "ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فقد الاهتمام تماما بملف الرهائن في غزة".

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وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان، اليوم الاثنين، أن سلاح الجو هاجم عشرات الأهداف لحزب الله في البقاع، فيما تم رصد حشد من الدبابات الإسرائيلية بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية. ذكرت صحيفة "هآرتس" ان مسؤولين كبار في القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي يضغطون من أجل بداية غزو بري للبنان.وأشار المسؤولون إلى "ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فقد الاهتمام تماما بملف الرهائن في غزة".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان، اليوم الاثنين، أن سلاح الجو هاجم عشرات الأهداف لحزب الله في البقاع، فيما تم رصد حشد من الدبابات الإسرائيلية بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

إلى ذلك، نقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أن هناك إجماعا على المستويين السياسي والعسكري بأن الهجوم البري على لبنان "مسألة وقت".ورغم أنه لم يتم اتخاذ القرار بعد على المستوى السياسي، علم "واللا" أن الجيش الإسرائيلي يكمل عمليات كبيرة في إطار الاستعدادات للمناورات البرية في جنوب لبنان، على قاعدة أنه من أجل إعادة السكان في الشمال الإسرائيلي إلى منازلهم يجب تدمير "البنية التحتية الإرهابية" القريبة والقضاء على حزب الله فعلياً.وتجري الاستعدادات للمناورة أولا بجمع معلومات استخباراتية دقيقة عن الاستعدادات العسكرية لحزب الله بشكل عام وقوة الرضوان بشكل خاص، ووضع خطط عملياتية جديدة تتلاءم مع التغيرات في أراضي جنوب لبنان والقوة البشرية لحزب الله.