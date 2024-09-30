Advertisement

لبنان

الحزب نعاه.. من هو الشيخ نبيل قاووق وما كان دوره في الحزب؟

Lebanon 24
30-09-2024 | 00:10
A-
A+
Doc-P-1254300-638632773968728783.jpg
Doc-P-1254300-638632773968728783.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن حزب الله، اليوم الإثنين، استشهاد القيادي في صفوفه الشيخ نبيل قاووق، في ضربة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية يوم السبت.

يأتي ذلك بعد أن أكّدت إسرائيل الأحد، أنّها قامت بتصفية قاووق، بضربة تمت عبر طائرات حربية تابعة للجيش.
Advertisement

وقال حزب الله في بيان، إن قاووق من مواليد عام 1964، من بلدة عبّا الجنوبية، وشغل منصب المسؤول التنظيمي لمنطقة الجنوب في الحزب من العام 1991 وحتى 2010.
نبذة عن الشهيد القائد فضيلة الشيخ نبيل يحيى قاووق "الشيخ نبيل"

وشغل قاووق مركز مسؤول وحدة الأمن الوقائي في المقاومة الإسلاميّة حتى تاريخ شهادته، بعد أن شغل مركز نائب مسؤول المجلس التنفيذي في حزب الله حتى العام 2018.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:08 | 2024-09-30
04:13 | 2024-09-30
04:04 | 2024-09-30
04:02 | 2024-09-30
04:01 | 2024-09-30
04:00 | 2024-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24