الحزب نعاه.. من هو الشيخ نبيل قاووق وما كان دوره في الحزب؟

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أعلن حزب الله، اليوم الإثنين، استشهاد القيادي في صفوفه الشيخ نبيل قاووق، في ضربة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية يوم السبت.يأتي ذلك بعد أن أكّدت إسرائيل الأحد، أنّها قامت بتصفية قاووق، بضربة تمت عبر طائرات حربية تابعة للجيش.وقال حزب الله في بيان، إن قاووق من مواليد عام 1964، من بلدة عبّا الجنوبية، وشغل منصب المسؤول التنظيمي لمنطقة الجنوب في الحزب من العام 1991 وحتى 2010.نبذة عن الشهيد القائد فضيلة الشيخ نبيل يحيى قاووق "الشيخ نبيل"وشغل قاووق مركز مسؤول وحدة الأمن الوقائي في المقاومة الإسلاميّة حتى تاريخ شهادته، بعد أن شغل مركز نائب مسؤول المجلس التنفيذي في حزب الله حتى العام 2018.