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لبنان

الرجل الثالث ورفيق نصرالله.. هذا كان دور كركي داخل "الحزب"

Lebanon 24
30-09-2024 | 00:44
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نعى حزب الله القياديّ علي عبد المنعم كركي "الحاج أبو الفضل"، مواليد عام 1962، من بلدة عين بوسوار في جنوب لبنان، وذلك بعد أن أكّد الجيش الإسرائيلي أنّه نفّذ ضربة محددة على الضاحية الجنوبية الجمعة استهدفته، فمن هو؟ وما كان دوره؟
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كركي، المولود في المصيطبة بتاريخ 10 أيار 1962، كان من الجيل المؤسس للعمل الإسلامي في بيروت وأحد قادة العمليات البطولية التي تصدت للاجتياح الإسرائيلي للعاصمة اللبنانية في عام 1982.

برز كركي في قيادة وتنفيذ العديد من العمليات الاستشهادية، ومنها عمليّة الاستشهادي أحمد قصير. وأشرف على تأسيس محاور المقاومة في منطقة الشريط الحدودي بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 1985.
 
تسلّم المسؤولية العسكرية لمنطقة الجنوب حتى عام 1996، وقاد بالعديد من العمليات النوعية ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي حتى تحرير الجنوب في عام 2000.

كان كركي في طليعة قادة المقاومة في مواجهة الحروب الإسرائيلية على لبنان في الأعوام 1993 و1996 و2006. وتولى مسؤولية مقر "سيد الشهداء (ع)" بكافة تشكيلاته ووحداته منذ عام 2006 وحتى تاريخ استشهاده، كما شغل عضوية الشورى المركزية وعضوية المجلس الجهادي في حزب الله، وكان معاونًا جهاديًا لأمين عام الحزب السيد حسن نصر الله منذ عام 2008.

شارك كركي في قيادة العمليات العسكرية ضد الجماعات التكفيرية، وتولى مسؤولية التخطيط والإشراف على العمليات العسكرية لمقر "سيد الشهداء (ع)" على جبهة الإسناد اللبنانية منذ بداية معركة "طوفان الأقصى". وارتقى شهيدًا مع رفيق دربه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت. 
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