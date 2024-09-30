ترميم منظومة "الحزب" قد تطول

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تقول مصادر مطلعة انه ضمن الظروف الحالية، اي في لحظة الحرب والقصف وتحت النار، قد يكون ترميم منظومة "حزب الله" القيادية طويلا ويستغرق بعض الوقت على عكس ما يعتقده البعض..وبحسب المصادر فإن عملية الترميم قد تستغرق بضعة اسابيع، وهذا امر سيكون ثمنه المزيد من التصعيد الاسرائيلي عن طريق الاستهدافات والقصف وتوجيه الضربات.وترى المصادر ان اخفاء اسم الامين العام الجديد في المرحلة الحالية يعود الى رغبة جدية في حمايته ومنع تعرضه لاي استهداف من قبل اسرائيل.