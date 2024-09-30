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لبنان

رصد اسرائيلي مكثف "بعد الضربة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-09-2024 | 01:30
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كان لافتا امس ان طائرات الاستطلاع الاسرائيلي لم تغب عن سماء بيروت وضاحيتها الجنوبية وهو امر لافت بعد سلسلة غارات تعرضت لها الضاحية في الايام والساعات الماضية.
وترى المصادر ان اسرائيل تقوم بعملية رصد شاملة لضاحية بيروت بعد الضربات التي نفذتها علها تجد اهدافا جديدة، ولمعرفة نتائج ضرباتها الاساسية التي استهدفت الاهداف المحتملة.
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وتعتقد المصادر ان اسرائيل تعمل على السيطرة الشاملة على الحزب واخضاعه لفرض شروطها التي تتوقع ان تضعها على الطاولة خلال وقت قريب لتظهر اهدافها السياسية الجديدة.



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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