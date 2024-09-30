رقم كبير جدا.. إسرائيل ترتكب مجزرة في بعلبك خلال ساعات

أدت جولة جديدة من الضربات الإسرائيلية على لبنان إلى تسجيل استشهاد عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الماضية، عقب الغارات العنيفة التي طالت منطقة البقاع وبعلبك.

وحسب المعلومات، فقد أدى العدوان الإسرائيلي الأخير على محافظة بعلبك الهرمل إلى استشهاد 33 شخصا، وجرح 97.

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وفي حصيلة أخرى، أدت الغارات الإسرائيلية على منطقة البقاع إلى استشهاد 9 أشخاص وجرح 42.