رقم كبير جدا.. إسرائيل ترتكب مجزرة في بعلبك خلال ساعات

أدت جولة جديدة من الضربات الإسرائيلية على لبنان إلى تسجيل استشهاد عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الماضية، عقب الغارات العنيفة التي طالت منطقة البقاع وبعلبك.
وحسب المعلومات، فقد أدى العدوان الإسرائيلي الأخير على محافظة بعلبك الهرمل إلى استشهاد 33 شخصا، وجرح 97.
وفي حصيلة أخرى، أدت الغارات الإسرائيلية على منطقة البقاع إلى استشهاد 9 أشخاص وجرح 42.
وكان قد أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن "غارات العدو الإسرائيلي في الساعات الاربع والعشرين الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والبقاع وبعلبك الهرمل والضاحية الجنوبية لبيروت، أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد مئة وخمسة أشخاص وإصابة ثلاثمئة وتسعة وخمسين بجروح".