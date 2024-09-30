Advertisement

لبنان

رقم كبير جدا.. إسرائيل ترتكب مجزرة في بعلبك خلال ساعات

Lebanon 24
30-09-2024 | 01:16
A-
A+
Doc-P-1254330-638632814605331456.png
Doc-P-1254330-638632814605331456.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدت جولة جديدة من الضربات الإسرائيلية على لبنان إلى تسجيل استشهاد عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الماضية، عقب الغارات العنيفة التي طالت منطقة البقاع وبعلبك.
 
وحسب المعلومات، فقد أدى العدوان الإسرائيلي الأخير على محافظة بعلبك الهرمل إلى استشهاد 33 شخصا، وجرح 97.
Advertisement
 
وفي حصيلة أخرى، أدت الغارات الإسرائيلية على منطقة البقاع إلى استشهاد 9 أشخاص وجرح 42.
 
وكان قد أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن "غارات العدو الإسرائيلي في الساعات الاربع والعشرين الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والبقاع وبعلبك الهرمل والضاحية الجنوبية لبيروت، أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد مئة وخمسة أشخاص وإصابة ثلاثمئة وتسعة وخمسين بجروح".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:08 | 2024-09-30
04:13 | 2024-09-30
04:04 | 2024-09-30
04:02 | 2024-09-30
04:01 | 2024-09-30
04:00 | 2024-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24