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لبنان

رجل مجهول صافحه ولطخ يديه بمادة "غامضة".. تفاصيل جديدة تُكشف عن عملية اغتيال السيد نصرالله

Lebanon 24
30-09-2024 | 01:20
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تفاصيل جديدة بشأن استشهاد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة الماضي، كشفتها تقارير جديدة.

وبحسب هذه التقارير، التقى رجل مجهول بالسيد نصر الله صافحه وقام بتلطيخ يديه بمادة غير معروفة ساعدت إسرائيل في تعقب مكانه.
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ووفقًا للمعلومات، التي نقلتها صحيفة معاريف، استغرقت إسرائيل دقيقتين لتحديد موقع نصر الله والتأكد من وجوده في مقرٍ بالضاحية الجنوبية في بيروت.

وبعد ذلك بدقائق، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات جوية على المقر وأسقطت ما يقدر بـ80 طناً من القنابل على الموقع، مما أدى إلى استشهاد نصر الله وكبار قيادات الحزب.

تقرير معاريف أشار إلى أن نصر الله استشهد نتيجة الاختناق بعد اختبائه في غرفة غير مهوّاة في المقر، حيث تسربت الغازات السامة الناتجة عن القصف.

وانتشل جثمان السيد نصرالله السبت الماضي، ونُقل إلى أحد مستشفيات بيروت، من دون أن تظهر عليها أي إصابات جسدية. ولم يُحدد بعد موعد تشييعه ودفنه.(سكاي نيوز)

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