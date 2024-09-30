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لبنان

غارة اسرائيلية على سيارة قرب أرزون... وسقوط إصابات

Lebanon 24
30-09-2024 | 01:42
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أغار الطيران المسيّر على سيارة قرب بلدة ارزون، وافيد عن وقوع اصابات، بحسب ما أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام".
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