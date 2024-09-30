لا بيانات تعزية ولا تعليق

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كان لافتاً في الساعات الماضية غياب بيانات التعزية باستشهاد الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله من الاحزاب المسيحية المعارضة، اضافة الى الصمت الكبير الذي تلتزم به.وفي هذا الاطار، اشارت المعلومات الى ان التنسيق مستمر وعلى اعلى المستويات بين جميع الاحزاب في المعارضة تحسباً للمرحلة المقبلة، وان تعميمات صارمة صدرت لجميع المحازبين والمنتسبين بمنع التعلقيات على اغتيال السيد نصرالله تحت طائلة المحاسبة الحزبية.