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لبنان

الراعي يلتقي وزير خارجية فرنسا

Lebanon 24
30-09-2024 | 02:05
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي  في الصرح البطريركي في بكركي وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو والوفد المرافق ، في حضور السفير الفرنسي هيرفي ماغرو في لقاء استمر قرابة الـ ٤٥ دقيقة وكانت مناسبة لعرض التطورات . وقد غادر بارو من دون  اي تصريح .
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واشار مسؤول الاعلام في الصرح البطريركي المحامي وليد غياض إلى ان بارو ركز في حديثه على "أهمية انتخاب رئيس للجمهورية كأساس وأولوية مع تأكيد أهمية وقف الحرب"، وان "زيارة الوزير الفرنسي هي زيارة للتضامن والاستطلاع والدفع بملفات اساسية إلى الامام".
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