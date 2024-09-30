بغارة إسرائيلية.. استشهاد أم وابنتها من بلدة بلاط

فقدت بلدة بلاط الشهيدتين جنان البابا وابنتها جوليا عبدالحميد رمضان.

وحسب مندوبة "لبنان24" فإن الشهيدتين من بلدة بلاط قضاء مرجعيون استشهدتا في غارة عين الدلب يوم امس.

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كذلك، استشهد مازن الزين وابنته ماسا الزين في المجزرة نفسها.



