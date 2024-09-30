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لبنان

بغارة إسرائيلية.. استشهاد أم وابنتها من بلدة بلاط

Lebanon 24
30-09-2024 | 03:49
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فقدت بلدة بلاط الشهيدتين جنان البابا وابنتها جوليا عبدالحميد رمضان.
 
وحسب مندوبة "لبنان24" فإن الشهيدتين من بلدة بلاط قضاء مرجعيون استشهدتا في غارة عين الدلب يوم امس.
 
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كذلك، استشهد مازن الزين وابنته ماسا الزين في المجزرة نفسها.
 

 
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