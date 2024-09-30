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لبنان
كلمة مرتقبة للشيخ نعيم قاسم ظهرا
Lebanon 24
30-09-2024
|
04:01
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أفادت معلومات عن كلمة مرتقبة لنائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الساعة 12:00 ظهراً
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