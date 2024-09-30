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لبنان
لذوي ضحايا الاعتداءات الاسرائيلية.. دعوة من القوى الامنية لاجراء فحوصات الـDNA
Lebanon 24
30-09-2024
|
03:57
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أعلنت المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي انه في سبيل مساعدة أهالي المفقودين من جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وبهدف تسهيل عمليّة التّعرف إلى الضّحايا المفقودين مجهولي الهويّة، أو الأشلاء.
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تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذوي المفقودين، الحضور من السّاعة 8,00 صباحاً ولغاية السّاعة3,00 عصراً إلى أحد مكاتب الحوادث في وحدة الشّرطة القضائيّة في المحافظات، بهدف أخذ العيّنات اللّازمة لإجراء فحوصات الـ "DNA"، للتّعرف على هؤلاء الضّحايا أو الأشلاء، على أن يكون بحوزة الشّخص المعني بالحضور الى أحد هذه المراكز أحد المستندات الثّبوتية (جواز سفر- إخراج قيد عائلي- بطاقة الهويّة). ومن المفضّل أن يكونوا شخصين من الأصول أو الفروع (أب، أم، أولاد)، وعند الاستحالة أن يكونوا من الإخوة أو الأخوات.
وذلك وفقاً للجدول التالي:
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