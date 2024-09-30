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لبنان

عن حصيلة ضربة الكولا.. بيان من الصحة

Lebanon 24
30-09-2024 | 04:04
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على منطقة الكولا في بيروت ليل أمس أدت إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بجروح.
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حصيلة

الكولا..

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