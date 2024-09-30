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لبنان

عمليات إسرائيلية "محددة" جنوب لبنان.. تقرير يكشف تفاصيلها واهدافها

Lebanon 24
30-09-2024 | 04:47
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كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة أن "قوات إسرائيلية خاصة نفذت عمليات صغيرة ومحددة في جنوب لبنان".

ولفتت المصادر إلى أن "العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان تهدف لجمع معلومات استخباراتية استعدادا لعملية برية".
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وأَضافت أن "العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان شملت دخول أنفاق حزب الله الموجودة على الحدود".
ولفتت المصادر إلى أن توقيت أي عملية إسرائيلية في جنوب لبنان قد يتغير. (سكاي نيوز)

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