رقم كبير.. إليكم عدد النازحين من لبنان إلى سوريا

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قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن عدد الأشخاص الذين فروا من الهجمات الإسرائيلية وعبروا من لبنان إلى سوريا وصل إلى 100 ألف شخص.جاء ذلك في منشور لغراندي على منصة إكس، الاثنين، بشأن الهجمات الإسرائيلية على لبنان.وأضاف أن "عدد اللبنانيين والسوريين الذين فروا من الغارات الجوية الإسرائيلية وعبروا من لبنان إلى سوريا وصل إلى 100 ألف".وأشار إلى أن مسؤولي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين متمركزون في أربع نقاط عبور، إضافة إلى السلطات المحلية والهلال الأحمر السوري لدعم العابرين إلى سوريا.