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لبنان

بـ100 مليون دولار.. الإمارات تقدم مساعدات عاجلة إلى لبنان

Lebanon 24
30-09-2024 | 04:58
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ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن رئيس البلاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعهد، الإثنين، بتقديم حزمة مساعدات إغاثية إلى الشعب اللبناني بقيمة 100 مليون دولار.

وتأتي المبادرة في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء في لبنان ومساعدتهم على مواجهة التحديات الراهنة والتزامها الثابت بدعم الشعب اللبناني الشقيق.
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