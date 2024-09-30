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لبنان

ميقاتي تلقى اتصالين من رئيس وزراء كندا ومن نائب الرئيس الايراني

Lebanon 24
30-09-2024 | 04:55
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تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا من رئيس وزراء كندا جاستن ترودو الذي "عبّر عن تضامنه مع  لبنان "مبديا" قلقه الشديد من المواجهات الدائرة والتي تستهدف المدنيين"، مشددا على "ضرورة وقف التصعيد والعودة الى الحلول السلمية".
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كذلك تلقى رئيس الحكومة اتصالا من نائب الرئيس الايراني محمد رضا عارف الذي عبّر "عن ادانته الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق السكنية في لبنان ".

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