قرى جنوبية تتعرض الآن للقصف... وتحليق مكثف للطيران الإسرائيلي

تتعرض قرى زبقين وشمع وطير حرفا وشيحين والجبين وأطراف علما الشعب الجنوبية لقصف مدفعي معادٍ من عيار 155 ملم.



وقد طاول القصف الابنية السكنية والحرجية وسط تحليق مكثف للطيران الحربي في اجواء القطاعين الغربي والأوسط وصولا لسواحل صور والناقورة.

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