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لبنان

أبي رميا يؤمن فرش للنازحين في منطقة جبيل

Lebanon 24
30-09-2024 | 05:44
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قام النائب سيمون ابي رميا بالتعاون مع جمعية الطاقات الشبابية YED ومؤسسة إرسالية سيدة الرجاء، بتأمين العدد المطلوب من الفرش للنازحين في روضة جبيل ومتوسطة الفيدار ومتوسطة حصارات ومعهد إده ومتوسطة جبيل الثانية وثانوية جبيل وثانوية عمشيت بعد أن تبلغ من قائمقام جبيل بالانابة نتالي مرعي الخوري "ان عددا كبيرا من النازحين ينامون على الارض في مراكز الإيواء بسبب النقص في الفرش".
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وجرى اليوم تسليم هذه الفرش للدفاع المدني ليقوم بتوزيعها على النازحين وفق الحاجات في هذه المراكز.
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