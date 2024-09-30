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لبنان

موسى: مساعي التهدئة تعقدت بعد اغتيال نصرالله

Lebanon 24
30-09-2024 | 05:56
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أكد السفير المصري في لبنان، علاء موسى، في حديث لقناة "إم تي في"، أن الجهود متواصلة خارجيّاً للتهدئة ولكنّها تعقّدت بعد اغتيال نصرالله، مشددًا على أن الحل الشامل لوقف إطلاق النار على جميع الجبهات هو الأهم اليوم.
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وأشار موسى إلى أن موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعبر عن موقف الدولة اللبنانية ويظهر مدى الأهمية التي يحظى بها الملف الرئاسي في هذه المرحلة.
 
 كما كشف عن وجود تنسيق مباشر مع دول عربية وشركاء دوليين لتأمين حل للأزمة في كل من لبنان وغزة.
 

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