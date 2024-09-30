موسى: مساعي التهدئة تعقدت بعد اغتيال نصرالله

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أكد السفير المصري في لبنان، علاء موسى، في حديث لقناة "إم تي في"، أن الجهود متواصلة خارجيّاً للتهدئة ولكنّها تعقّدت بعد اغتيال نصرالله، مشددًا على أن الحل الشامل لوقف إطلاق النار على جميع الجبهات هو الأهم اليوم.وأشار موسى إلى أن موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعبر عن موقف الدولة اللبنانية ويظهر مدى الأهمية التي يحظى بها الملف الرئاسي في هذه المرحلة.