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لبنان

بعد كلمة نعيم قاسم... ما الذي تشهده هذه المناطق؟

Lebanon 24
30-09-2024 | 05:56
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بعد كلمة نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، عادت طائرات الإستطلاع الإسرائيليّة بالتحليق فوق بيروت والضاحية الجنوبية.
 
 
ويسمع صوت طائرات الإستطلاع بوضوح فوق مناطق العاصمة وفي أجواء الضاحية والمتن. (رصد لبنان 24)
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