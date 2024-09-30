أمطار وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة اعتباراً من مساء اليوم!

Advertisement

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض إضافي ملموس بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة، تشتد أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تلامس سرعتها ال55 كلم/س شمال البلاد يرتفع معها موج البحر للمتر ونصف، تخف حدة الأمطار تدريجيا اعتبارا من المساء.وجاء في النشرة الاتي:-الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا اعتبارا من مساء اليوم بمنخفض جوي متوسط الفعالية مركزه تركيا يؤدي إلى طقس متقلب مع أمطار متفرقة وانخفاض ملموس في درجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، حتى صباح يوم الأربعاء حيث يستقر الطقس تدريجيا.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول في بيروت بين 22 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 12 و 27 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ، يتحول تدريجيا اعتبارا من المساء إلى غائم ويتكون الضباب على المرتفعات ، تهطل أمطار متفرقة أحيانا خلال الليل مترافقة برياح ناشطة تشتد شمال البلاد لتلامس سرعتها 50 كم/س مع احتمال حدوث بر ق ورعد فجر الثلاثاء.الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض إضافي ملموس بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة، تشتد أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تلامس سرعتها ال55 كلم/س شمال البلاد يرتفع معها موج البحر للمتر ونصف، تخف حدة الأمطار تدريجيا اعتبارا من المساء.الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ، مع إحتمال بعض الأمطار الخفيفة خلال الفترة الصباحية بخاصة شمال البلاد، يستقرالطقس تدريجيا خلال النهار.الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية.