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لبنان

شقير: للوقوف صفا واحدا الى جانب الحكومة ورئيسها

Lebanon 24
30-09-2024 | 06:26
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دعا الوزير السابق محمد شقير جميع القوى السياسية الى "الوقوف صفا واحدا الى جانب الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي لدعمها وتقوية موقفها أمام المجتمع الدولي لتمكينها من الدفاع عن لبنان والشعب اللبناني في وجه آلة القتل والإجرام والدمار الإسرائيلية".
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كما طالب شقير في بيان الوزراء "الذين تركوا الحكومة بالعودة عن قرارهم"، مشددا على "أن الظروف الإستثنائية التي تمر فيها المنطقة والأوقات العصيبة والخطرة والمحزنة التي يمر فيها لبنان، تتطلب على الأقل وجود حكومة فاعلة ومتماسكة بكامل أعضائها".
 
وقال شقير:"اليوم ليس أمامنا سوى التمسك بالشرعية بكل أبعادها، إن كان على المستوى الوطني، عبر إعلاء شأن مؤسسات الدولة، الدستورية والعسكرية والأمنية والقضائية وغيرها، والذهاب فورا لإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة طوارئ لمواجهة التداعيات الكارثية للعدوان الإسرائيلي الغاشم"".
 
أضاف : "وكذلك التمسك بالشرعية الدولية والتركيز على الشق الديبلوماسي عبر علاقات لبنان الخارجية لتطبيق القرار 1701".
ووجه شقير نداء الى اللبنانيين ناشدهم فيه "بالتضامن والتعاضد وبالوقوف الى جانب بعضنا البعض إستجابة لتقاليدنا واخلاقياتنا، وترسيخا لوحدة بلدنا وشعبنا"، محذرا من "أننا جميعا في مركب واحد وإن وحدة الشعب اللبناني وصموده يشكلان ركيزتين أساسيتين لإنقاذ المركب بمن فيه".
 
وشكر شقير ميقاتي والحكومة على "الجهود الكبيرة التي يقومون بها لحماية لبنان، كما شكر الدول الشقيقة والصديقة التي تعمل على وقف العدوان وكذلك تلك التي قدمت المساعدات للبنان"، معبرا عن "إمتنانه وإمتنان الشعب اللبناني للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات على المساعدات التي قدمتها ووقوفهما الى جانب لبنان وشعبه".
 
وختم شقير:" نسأل الله ان يرحم الشهداء ويشفي الجرحى والمصابين وأن يحمي لبنان واللبنانيين".
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