حريق في مُحيط مرفأ بيروت

اكد رئيس مجلس إدارة ومدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني ان الحريق الذي نشب اليوم الاثنين، خارج حرم المرفأ، وتحديداً قرب نهر بيروت، والعمل جارٍ على إخماده.

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