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لبنان

حريق في مُحيط مرفأ بيروت

Lebanon 24
30-09-2024 | 06:27
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اكد رئيس مجلس إدارة ومدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني ان الحريق الذي نشب اليوم الاثنين، خارج حرم المرفأ، وتحديداً قرب نهر بيروت، والعمل جارٍ على إخماده.
 
 
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