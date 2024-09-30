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لبنان

نقابة اطباء بيروت: مثابرون على النضال

Lebanon 24
30-09-2024 | 06:34
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 إستنكرت نقابة أطباء بيروت في بيان "العدوان الغاشم الذي يتعرض له وطننا الحبيب"، معتبرة ان "هذا العدوان الجبان الذي لا يعرف الانسانية يضرب بعرض الحائط مواثيق الامم المتحدة وحقوق الانسان. فاغتال رمزًا من رموز الوطن الصامد وامتدت يده لتطال أطباء يزاولون عملهم في الخطوط الامامية ولم يرحم المواطنين العزل الصامدين في بيوتهم وارضهم.
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اضافت:"وفي المناسبة الحزينة تتقدم النقابة مجلسا ورئيسا وادارة باحر التعازي من قيادة حزب الله وجمهوره العريض وعموم اللبنانيين باستشهاد الأمين العام سماحة السيد حسن نصرلله ورفاقه وكل شهيد بذل دمه في سبيل الوطن، وتخص عائلات الأطباء والمسعفين والعاملين في القطاع الصحي الذين استشهدوا أثناء ممارسة عملهم الإنساني ومعالجة إصابات الجرحى والتخفيف عنهم بالتعزية القلبية".

واعربت النقابة عن تعاطفها "مع العائلات المفجوعة كافة"، سائلة الله ان "يتغمد شهدائنا بطيبه ورحمته ونؤكد ثباتنا واصرارنا على متابعة المسيرة لحماية اهلنا وصون مجتمعنا ونعلن مثابرتنا على النضال والعمل ليغدو لبنان الوطن الحلم الذي استشهدوا من اجله".

 
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