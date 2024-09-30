Advertisement

لبنان

مواطن تلقى إتّصالاً من العدوّ الإسرائيليّ... ما الذي طلبه منه؟

Lebanon 24
30-09-2024 | 06:44
A-
A+
Doc-P-1254550-638633008044311236.jpg
Doc-P-1254550-638633008044311236.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ أحد سكان بلدة سعدنايل تلقى إتّصالاً من العدوّ الإسرائيليّ يطلب منه إخلاء منزله.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة مارون الراس وغارة على منزل في بلدة حاريص
lebanon 24
30/09/2024 16:33:24 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في علما الشعب
lebanon 24
30/09/2024 16:33:24 Lebanon 24 Lebanon 24
انتشال جثة شهيد وجريحين في الغارة على منزل في بدياس
lebanon 24
30/09/2024 16:33:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بدياس
lebanon 24
30/09/2024 16:33:24 Lebanon 24 Lebanon 24

سعدنايل

منزل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:25 | 2024-09-30
09:24 | 2024-09-30
09:11 | 2024-09-30
09:08 | 2024-09-30
09:03 | 2024-09-30
09:00 | 2024-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24