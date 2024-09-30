عدد الشهداء ارتفع... كم بلغت حصيلة الغارة الإسرائيليّة على عين الدلب؟



صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة تحديث لحصيلة اعتداء العدو الإسرائيلي أمس على عين الدلب شرق صيدا، حيث ارتفع عدد الشهداء إلى 45 والجرحى إلى 70.

Advertisement