من هي الدول تعهدت بتقديم مساعدات للبنان؟





ونزح نحو مليون شخص من منازلهم إلى مناطق أخرى من لبنان أو إلى سوريا المجاورة بحثا عن الأمان، ولجأ معظمهم إلى المدارس التي تفتقر إلى الإمدادات.

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وفي ما يلي بعض الدول التي تعهدت بتقديم مساعدات إنسانية للبنان أو قدمتها له مع تفاقم الصراع بين حزب الله وإسرائيل في الأيام القليلة الماضية: أعلنت وزارة الصحة أن أكثر من ألف شخص استشهدوا وأصيب 6 آلاف آخرون في الغارات الإسرائيلية على "حزب الله" خلال الأسبوعين الماضيين.ونزح نحو مليون شخص من منازلهم إلى مناطق أخرى من لبنان أو إلى سوريا المجاورة بحثا عن الأمان، ولجأ معظمهم إلى المدارس التي تفتقر إلى الإمدادات.وفي ما يلي بعض الدول التي تعهدت بتقديم مساعدات إنسانية للبنان أو قدمتها له مع تفاقم الصراع بين حزب الله وإسرائيل في الأيام القليلة الماضية:

الإمارات

قالت وكالة أنباء الإمارات إن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعهد الإثنين بتقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار إلى الشعب اللبناني.



وأضافت أن هذه المبادرة تأتي "في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء في لبنان ومساعدتهم على مواجهة التحديات الراهنة والتزامها الثابت بدعم الشعب اللبناني الشقيق".



السعودية

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المملكة أعلنت تقديم مساعدات للشعب اللبناني تشمل مساعدات طبية.



وأضافت الوكالة أن المملكة "تؤكد في هذا الصدد وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة تداعيات تلك الأحداث، وضرورة الحدمن تبعاتها الإنسانية".



مصر

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد إنه أمر بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة إلى لبنان فورا.



وأكد السيسي في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي استمرار دعم مصر للبنان على كافة الأصعدة.

الأردن

أرسلت القوات المسلحة الأردنية للجيش الأحد طائرة شحن تحمل مساعدات إنسانية لمساعدته في مواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها.



الاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي، الأحد، تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 10 ملايين يورو (11.2 مليون دولار) لمساعدة المتضررين في لبنان من تصاعد الأعمال القتالية.



وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن الهدف من التمويل هو المساعدة في توفير الحماية والدعم الغذائي والمأوى والرعاية الصحية.



كندا

قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين في بيان السبت إن كندا ستساهم بـ10 ملايين دولار قيمة مساعدات إنسانية للمدنيين في لبنان.



فرنسا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال زيارته للبنان الأحد للإشراف على تسليم مساعدات إنسانية إنها تحتوي على 12طنا من المعدات الطبية التي ستستخدم في علاج ألف من المصابين بجروح خطيرة.



وأضاف بارو "سنقف دائما إلى جانب المدنيين".



تركيا

ذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن طائرة تركية تحمل مساعدات وإمدادات طبية وصلت إلى لبنان يوم الأربعاء لدعم القطاع الصحي هناك. (سكاي نيوز عربية)