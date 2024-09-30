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لبنان

"فرنسا إلى جانب لبنان".. وزير الخارجية الفرنسي سلّم 12 طناً من الأدوية والمعدات الطبية للبنان

Lebanon 24
30-09-2024 | 07:13
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وزعت السفارة الفرنسية بيانا صادرا عن وزارة الخارجية الفرنسية جاء فيه أن "وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان نويل بارو سلّم مساء الأحد في بيروت، وزير الصحة اللبناني 12 طنا من الأدوية والمعدات الطبية، نقلتها بالطائرة وزارة القوات المسلحة الفرنسية، للاستجابة لحالات الطوارئ  واحتياجات الطب العام، وخاصة طب الأطفال.
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وأضاف البيان: "وقد مكنت هذه العملية من تقديم مركزين صحيين متنقلين لتقديم الرعاية لـ 1000 شخص مصابين بجروح خطيرة في المستشفيات اللبنانية. بالإضافة إلى ذلك، فإن 18 صندوق دواء قدمتها جمعية توليب ستمكن المنظمات غير الحكومية من إعادة تزويد خدمات الطوارئ وطب الأطفال والطب العام بالأدوية الأساسية".

وتابع: "وتشكر فرنسا الشركاء في هذه العملية المنفذة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. كما أعلن الوزير  جان نويل بارو  إطلاق مساعدات إنسانية طارئة بقيمة 10 ملايين يورو لدعم عمل المنظمات الإنسانية على الارض، وعلى رأسها الصليب الأحمر اللبناني".

وختم:"وفي مواجهة تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله، تقف فرنسا إلى جانب لبنان وتظل ملتزمة بحماية المدنيين وأمن مواطنيها".

 
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