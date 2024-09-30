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لبنان

بري استقبل قائد الجيش.. وهذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
30-09-2024 | 07:12
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري قائد الجيش العماد جوزيف عون في عين التينة.
 
وبحسب معلومات الـ"ام تي في"، فإن عون ناقش مع برّي مواضيع الأمن الداخلي والاجتياح البرّي الإسرائيلي المحتمل وتطبيق الـ1701. 
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