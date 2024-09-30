ميشال سليمان: الوضع لم يعد يحتمل البقاء من دون إدارة سياسية متكاملة

Advertisement

قال الرئيس العماد ميشال سليمان إن "الوضع في لبنان لم يعد يحتمل البقاء من دون إدارة سياسية متكاملة دستوريا وهذا ما يتطلب الإسراع في لملمة الكارثة والدعوة إلى انتخابات رئاسية ولو تحت أزيز الطائرات."وفي بيان قال: "أتوجه بالتعزية إلى عوائل الشهداء "اللبنانيين"، و"أطلب الرحمة لهم وللسيد حسن نصرالله وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وأشدد على ضرورة الوقوف إلى جانب النازحين والتعاون وبذل الجهود لتأمين حاجاتهم و المستلزمات الحياتية".كما ناشد سليمان رئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء "تكثيف حضورهما السياسي والتعاون في ما بينهما لإبراز صورة الدولة القادرة وقت المحن والتي ينبغي على الجميع الانضواء تحت لوائها لانها تشكل مظلة شرعية تمنع العدو من المضي في اجرامه والتوغل في تحطيم قدرات الوطن القومية".وختم قائلا: "رحم الله الشهداء، ليحيا لبنان".