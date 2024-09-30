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لبنان

دعوة من ستارمر للمواطنين البريطانيين في لبنان: غادروا الآن!

Lebanon 24
30-09-2024 | 07:36
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أكّد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أنّه "يجب تجنب المزيد من التصعيد في لبنان"، مجدداً "الدعوة لوقف النار في لبنان".

 وأشار ستارمر إلى أنّه "نريد رؤية جميع الأطراف تتراجع عن حافة الهاوية ونواصل العمل مع الحلفاء لخفض التصعيد بالشرق الأوسط"، متفهماً "حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها لكن وقف النار فقط قادر على إعادة الاستقرار".
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تابع: "دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لا يتزعزع"، مضيفاً " نعمل على إعداد كافة الخطط الطارئة بشأن لبنان والإخلاء المحتمل".

وتوّجه ستارمر إلى المواطنون البريطانيون المتواجدين في لبنان، قائلاً: "يجب أن يغادروا لبنان الآن"، مؤكداً "على البريطانيين أن يستقلوا رحلات تجارية أثناء توافرها لمغادرة لبنان". (العربية) 

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