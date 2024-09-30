Advertisement

لبنان

ياسين: لا يمكن لبلد أن يتعامل مع تهجير ربع سكانه مهما كان مستقراً

Lebanon 24
30-09-2024 | 07:50
A-
A+
Doc-P-1254576-638633046135309862.jpg
Doc-P-1254576-638633046135309862.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف منسق لجنة الطوارئ، وزير البيئة ناصر ياسين أنّ "أكثر من مليون لبناني نزحوا خلال الأسبوع الماضي".

أضاف ياسين في حديثه للتلفزيون العربي، أنّه "نحن أمام أزمة إنسانية كبيرة وما يحدث جريمة بحق لبنان"، مؤكداً أنّه "لا يمكن لبلد أن يتعامل مع تهجير ربع سكانه مهما كان مستقراً". (التلفزيون العربي)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:25 | 2024-09-30
09:33 | 2024-09-30
09:31 | 2024-09-30
09:30 | 2024-09-30
09:24 | 2024-09-30
09:11 | 2024-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24