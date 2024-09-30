ياسين: لا يمكن لبلد أن يتعامل مع تهجير ربع سكانه مهما كان مستقراً

كشف منسق لجنة الطوارئ، وزير البيئة ناصر ياسين أنّ "أكثر من مليون لبناني نزحوا خلال الأسبوع الماضي".



أضاف ياسين في حديثه للتلفزيون العربي، أنّه "نحن أمام أزمة إنسانية كبيرة وما يحدث جريمة بحق لبنان"، مؤكداً أنّه "لا يمكن لبلد أن يتعامل مع تهجير ربع سكانه مهما كان مستقراً". (التلفزيون العربي)

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