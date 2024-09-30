كيف تحرّكت إسرائيل في لبنان بعد اغتيال نصرالله.. وهل اقترب الغزو البريّ؟

كشفت صحيفة "التلغراف" البريطانيّة، أنّ مسؤولاً إسرائيليّاً قال إنّ قوات "الكوماندوز" الإسرائيلية نفذت غارات في لبنان قبل غزو بري محتمل هذا الأسبوع.



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وأضاف المسؤول: "إنهم يستهدفون المواقع الرئيسية التي تم بناؤها عبر المنطقة الحدودية".



كذلك، قال مصدر استخباراتي إسرائيلي لصحيفة "التلغراف" إن إسرائيل تتحرك بسرعة في أعقاب اغتيال حسن نصرالله في محاولة للاستفادة من تفوقها.



وأضاف المصدر: "السؤال الآن هو ما الذي ستفعله الولايات المتحدة، وآمل فقط ألا تتدخل الولايات المتحدة وتسحبنا".



وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن غارات الكوماندوز شملت الدخول إلى أنفاق حزب الله وأن التوغل البري كان وشيكاً. وقال المسؤول الإسرائيلي إن قوات النخبة كانت تستهدف البنية التحتية لحزب الله، بما في ذلك مواقع الأسلحة ومراكز القيادة والسيطرة، في محاولة لإبعاد المسلحين عن الحدود الإسرائيلية.وأضاف المسؤول: "إنهم يستهدفون المواقع الرئيسية التي تم بناؤها عبر المنطقة الحدودية".كذلك، قال مصدر استخباراتي إسرائيلي لصحيفة "التلغراف" إن إسرائيل تتحرك بسرعة في أعقاب اغتيال حسن نصرالله في محاولة للاستفادة من تفوقها.وأضاف المصدر: "السؤال الآن هو ما الذي ستفعله الولايات المتحدة، وآمل فقط ألا تتدخل الولايات المتحدة وتسحبنا".وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن غارات الكوماندوز شملت الدخول إلى أنفاق حزب الله وأن التوغل البري كان وشيكاً.

كما أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "لم نتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن شنّ عملية برية كبيرة في لبنان". (رصد لبنان 24)