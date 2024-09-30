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لبنان

سلام: هذه مرحلة دعم لبنان وصموده

Lebanon 24
30-09-2024 | 08:14
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كتب وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام على منصة اكس: "ان هذه المرحلة هي مرحلة الدعم للبنان الصمود دولةً وشعباً في وجه المستجدات الطارئة على الساحة اللبنانية لاجتياز هذه الظروف القاسية والاستثنائية التي تعصف بالبلاد.
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من هذا المنطلق اتقدم بجزيل الشكر للدول العربية كافة التي تجاوبت وبسرعة قسوة إلى نجدة لبنان، بداية المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً على المساعدات الطبية والإغاثية ومن دولة الامارات العربية المتحدة على حزمة المساعدات الإغاثية العاجلة بقيمة 100 مليون دولار إلى الشعب اللبناني.

كما اتقدم بالشكر والامتنان للدول والشعوب العربية الشقيقة كافة، دولة قطر، العراق، الأردن، مصر والجزائر على كل اشكال الدعم التي تقدم لنا في اطار دعم لبنان لاجتياز هذه الفترة العصيبة والحفاظ عليه ضمن الحضن العربي، كما نؤكد بناءً لتحركنا ولقاءاتنا سفراء الدول العربية والإقليمية العاملة في لبنان ان المساعدات الانسانية والإغاثية في طريقها الينا، طالبةً إبقاء خطوط التواصل مفتوحة للوقوف على المستجدات على الصعد كافة".
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